закрыть
10 февраля 2025, понедельник, 15:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Азербайджан объявил российского депутата-боксера Валуева персоной нон грата

5
  • 10.02.2025, 14:57
  • 3,056
Азербайджан объявил российского депутата-боксера Валуева персоной нон грата
Николай Валуев

Россиянин начал угрожать азербайджанской диаспоре.

Депутату Госдумы РФ, боксеру Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан, он объявлен персоной нон грата, сообщил МИД республики.

Баку объяснил свое решение оскорбительными и угрожающими высказываниями со стороны Валуева.

«С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами правящей партии России «Единая Россия», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Валуев в своем телеграм-канале активно комментировал требование властей Азербайджана закрыть представительство Россотрудничества — «Русский дом».

«А это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные  «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие», — написал Валуев (орфография автора сохранена).

По мнению депутата, у диаспор «не всегда деньги легальные», и предложил «присмотреться к [диаспорам] еще внимательнее».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук