В приграничье с Литвой задержали белорусов с необычным грузом 10.02.2025, 15:15

иллюстративное фото

В машине обнаружили 32 баллона с гелием, 6 метеозондов, 13 GPS-трекеров

Ночью 7 февраля сморгонские пограничники по оперативной информации задержали двоих белорусов, которые ехали на легковом автомобиле вблизи населенного пункта Викторишки Островецкого района.

«В прицепе авто задержанные перевозили оборудование, которое планировали использовать для противоправной деятельности. В автомобиле и возле дома одного из нарушителей военнослужащие обнаружили 32 баллона с гелием, 6 метеозондов, 13 GPS-трекеров», — рассказали в ГПК.

Обнаруженные предметы, а также транспортное средство изъяли. Проводится разбирательство.

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