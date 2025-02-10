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Дебаты в Германии: Мерц поддержал отправку Украине ракет Taurus

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  • 10.02.2025, 15:14
Дебаты в Германии: Мерц поддержал отправку Украине ракет Taurus

Шольц по-прежнему против.

Оппозиционный кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в ходе дебатов с действующим главой правительства Олафом Шольцом подтвердил, что поддерживает поставки ракет Taurus для Украины.

Об этом сообщает агентство.

Шольц снова исключил поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus в Украину и намекнул, что Мерц колеблется в этом вопросе, пишет издание.

«Я не считаю правильным поставлять разрушительное оружие вглубь российской глубинки. Я считаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несете ответственность за Германию», — сказал Шольц.

Мерц ответил, что «всегда был очень четким» в своей позиции по поводу поставок ракет Taurus в Украину.

«Моя позиция никогда не менялась, я всегда говорил, что вопрос о поставках крылатых ракет должен решаться в Европейском союзе. Соединенные Штаты поставляют, Франция поставляет, Великобритания поставляет, мы тоже должны были бы поставлять», — сказал он.

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