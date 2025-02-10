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Российский самолет «уронил» авиаракету на Белгородскую область

  • 10.02.2025, 15:25
Российский самолет «уронил» авиаракету на Белгородскую область
Авиационная ракета Р-27

Р-27 упала недалеко от жилого дома.

Российская ракета класса воздух-воздух Р-27 упала в селе Никольское Белгородской области РФ недалеко от жилого дома.

Как пишет NV, об этом в понедельник, 10 февраля, сообщило российское издание Astra со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Ракета упала в результате «нештатного схода» примерно 100 метрах от жилого дома, однако утверждается, что погибших и пострадавших нет. Инцидент произошел 6 февраля.

Таким образом, отмечают в Astra, им уже известно о как минимум 16 фугасных авиабомбах (ФАБ) и трех ракетах, а также одном унифицированном межвидовом планировочном боеприпасе, которые российские самолеты «уронили» на территорию России или оккупированную ею территорию Украины только за 2025 год.

«И о 165 случаях падения авиабомб ФАБ за 2024 год», — сообщают в редакции.

Ранее в феврале ракету X-59, которая «нештатно сошла с российского самолета», нашли возле села Старосельцево Волоконовского района Белгородской области. Утверждалось, что пострадавших нет.

Р-27 — советская управляемая ракета класса воздух-воздух средней дальности. В зависимости от версии дальность применения ракеты может составлять от 50 до 110 км.

Р-27 обеспечивает перехват самолетов и БПЛА в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет. Имеет трехмодульную конструкцию, состоящую из аппаратурного блока с головкой наведения, боевого и твердотопливного двигателя, с тремя силовыми узлами подвески. Входит в состав вооружения самолетов МиГ и Су.

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