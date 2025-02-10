Российский «Шахед» чуть не влетел в пятиэтажку в белорусских Хойниках 7 10.02.2025, 15:30

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БПЛА упал недалеко от райисполкома.

Жители районного центра Хойники Гомельской области рассказали «Флагштоку» о падении в центре города российского ударного беспилотника 9 февраля.

По словам одного из очевидцев, дрон «приземлился» в районе райисполкома примерно в 3:30 ночи и чуть не попал в 5-этажный жилой дом № 3 по переулку Котовского:

«Летел где-то со стороны северо-востока. Упал почти в 5-этажку. Весь дом эвакуировали, заселили в гостиницу. Близлежащие магазины днем закрыли. После обеда дрон вывезли и взорвали. Весь город на ушах. Кучу милиции нагнали, в том числе ОМОН».

Другой источник подтвердил информацию:

«Ночью были слышны «Шахеды». Один беспилотник упал рядом с исполкомом. С утра все было оцеплено, людей не пускали. Были МЧС, милиция и саперы».

Таким образом, БпЛА упал в Хойниках без детонации. Его точная модель неизвестна, вероятно, это была наиболее распространенная модель, которую Российская Федерация применяет для ударов по Украине — дрон типа Shahed-136 (Герань-2). Также нельзя исключать, что в Беларусь залетел российский дрон-обманка Гербера, который служит для перегрузки украинского ПВО и не содержит взрывчатого вещества.

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