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DeepState: ВСУ провели удачную и смелую операцию на Покровском направлении

  • 10.02.2025, 15:35
  • 1,810
DeepState: ВСУ провели удачную и смелую операцию на Покровском направлении

Восстановили положение в двух местах.

ВСУ восстановилиположение сразу в двух местах на Покровском отрезке.

Об этом 10 февраля сообщили аналитики проекта DeepState.

Согласно их информации, военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады «провели удачную и смелую операцию, отбросив противника из части населенного пункта Даченское».

Кроме того, в DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили промзону в селе Водяное Второе, где часть войск страны-агрессора РФ на непродолжительное время сумели закрепиться. Однако, по данным аналитиков проекта, россияне не отказываются от штурмовых действиям в данном районе.

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