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Журналистку Екатерину Андрееву избили в колонии

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  • 10.02.2025, 15:40
  • 7,652
Журналистку Екатерину Андрееву избили в колонии

Политзаключенной не позволили вызвать врача.

Журналистку Катерину Бахвалову (Андрееву) сильно избили в колонии и не позволили вызвать врача, рассказала на пресс-конференции в Вильнюсе 10 февраля активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк:

— Я слышала, как она просила врача. Она говорила, что ее сильно избили: «Меня били по голове, позовите врача, позовите врача…» Конечно, никто ей врача не позвал. Это было 9 февраля. 10 февраля ее вывезли в СИЗО в Гомель.

Мне удалось поговорить с девушкой, которая рассказала, что, когда Катю вызвали и ознакомили с тем, что против нее возбуждено очередное дело (по обвинению в измене государству. — Прим. ред.), у нее просто сдали нервы. У нее случилась истерика. Что именно она там делала, я не знаю, но эта девушка сказала, что Катя была избита. Ее били четверо: оперуполномоченный Черный, Гончаров, Алехин и Зюзин. Эти четверо мужчин, «герои», набросились на одну Катю. Ее били по голове, ее били по животу.

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