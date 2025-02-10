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Минобороны Латвии заказала для ВСУ бронетранспортеры Patria 6x6

  • 10.02.2025, 15:45
  • 1,506
Минобороны Латвии заказала для ВСУ бронетранспортеры Patria 6x6

В чем уникальность этих БТР.

Министерство обороны Латвии заказало бронетранспортеры Patria 6x6, чтобы затем передать их Вооруженным Силам Украины, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Сколько именно таких бронетранспортеров заказали, в Минобороны не уточнили, пишет «Зеркало Недели».

«Бронетранспортеры латвийского производства будут переданы украинским защитникам в конце этого года. Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантом, но и проверим использование и прочность бронетехники в реальных боевых условиях, что даст полезные уроки для национальных вооруженных сил», – процитировали в Минобороны главу ведомства Андрис Спрудс.

Указано, что поставка Patria 6x6 Украине никак не отразится на объемах и графике выполнения заказа для ВСУ, размещенного еще раньше.

При этом в латвийском Минобороны напомнили, что еще в 2021 году заказали более 200 бронетранспортеров в рамках финско-латвийско-шведско-германской межправительственной программы сотрудничества.

Patria 6×6

Как сообщал Militarnyi, Бронетранспортер Patria 6x6 разработан одноименной финской компанией. В первую очередь Patria 6×6 предназначен, чтобы перевозить войска. БТР имеет модульную конструкцию. Patria 6×6 может перевозить до 10 человек, кроме двух членов экипажа – водителя и командира.

Мощный двигатель и независимая подвеска каждого колеса позволяют БТР преодолевать среднюю местность, водные помехи. Patria 6×6 по автодороге может разогнаться до 100 км/ч. В то же время у него есть запас хода до 700 километров.

Экипаж защищает броня, соответствующая стандартам STANAG 4569. Она может выдержать обстрелы стрелковым оружием, обломки снарядов и взрывы мины. Также БТР можно оснастить дополнительной навесной защитой. Кроме того, Patria 6×6 можно оснастить разным оружием. Это могут быть пулеметы калибра 12,7 мм, гранатометы или боевые модули с тяжелым вооружением.

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