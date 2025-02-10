Президент Румынии Йоханнис объявил, что уходит в отставку 10.02.2025, 15:53

Клаус Йоханнис

Президентские выборы в стране запланированы на 4 мая.

Президент Румынии Клаус Иоганнис объявил, что в среду, 12 февраля уйдет в отставку.

Об этом сообщает Romania Insider.

«Чтобы избавить Румынию и ее граждан от кризиса, я подаю в отставку с поста президента Румынии. Послезавтра, 12 февраля, я уйду с должности», — заявил он в понедельник, 10 февраля.

В Румынии 10 февраля должны были рассматривать инициативу румынской оппозиции о прекращении полномочий президента Йоханниса, который остался на посту дольше положенного срока из-за перезапуска процедуры выборов.

Мандат Йоханиса как президента был завершен 21 декабря после отмены результатов румынских выборов из-за российского вмешательства. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства.

Президентские выборы в Румынии запланированы на 4 мая.

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