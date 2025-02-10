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Дошло и до комендатур

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 10.02.2025, 16:07
  • 1,912
Дошло и до комендатур

Прекрасная иллюстрация разложения российской армии.

Военнослужащих ВС РФ из комендатуры Запорожской области (Мелитополь) перевели в штурмовики и отправляют на убой в мясной штурм. Об этом говорится в обращении, которое они спешно записали с передовой.

Сейчас в штурма из-за острой нехватки пушечного мяса отправляют вообще всех. И ракетчиков, и дроноводов. Вот дошло и до комендатур.

В своем обращении военные заявляют, что их хотят «обнулить» за то, что они слишком много знают о беспределе, который творился в российской комендатуре Запорожской области. Знают про захваты чужого имущества, мародерство, убийства, вымогательство.

И тут напрашивается вопрос - а если знали, то чего до сих пор молчали и заговорили только после того, как были посланы в мясной штурм? Получается, покрывали. Все устраивало.

Данное видео - прекрасная иллюстрация разложения и гнилости ВС РФ. Уже и сами солдаты Путина/Белоусова по сути признают, что занимаются не освобождением, а ограблением занятых территорий. Повсюду беззаконие, круговая порука, бардак и развал.

То, что происходит - самая позорная и преступная война в истории России, которую следует немедленно остановить.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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