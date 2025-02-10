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Украинские военные используют новую тактику охоты на российскую технику

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  • 10.02.2025, 16:29
  • 2,060
Украинские военные используют новую тактику охоты на российскую технику

На оккупантов устраивают необычные засады.

Морпехи 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России пожаловались на новую тактику Вооруженных сил Украины в вопросе охоты на вражескую технику.

Соответствующим видео поделились в мониторинговом Telegram-канале «Крымский ветер».

«Морпехи севастопольской 810-й бригады сняли на видео новую тактику, которую используют украинские военные на Курском направлении», - пишут авторы канала.

Суть этой тактики заключается в том, что дрон предварительно прячется на обочине и ожидает в засаде российских оккупантов.

«Дрон прятался в засаде у дороги и, как только российский автомобиль приблизился, мгновенно атаковал, нанеся удар», - говорится в сообщении.

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