Синоптики обещают белорусам «хорошую зиму, только без снега» 10.02.2025, 16:46

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Какая погода ожидается на новой рабочей неделе.

На этой неделе нас ожидает почти настоящая зима — с комфортными небольшими морозами и даже иногда с солнцем, только без снега. Такой прогноз сделал в эфире ОНТ метеоролог Дмитрий Рябов.

Почти все время Беларусь будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков почти не ожидается. Ветер тоже будет умеренным. Из минусов — разве только небольшой гололед, ночью и утром возможен слабый туман.

В начале недели синоптики обещают ночные морозы: от -6°С по западу до -12°С по востоку. А днем — от 0°C до -6°С. К середине недели морозы ночью немного уменьшатся, а дневные температуры будут колебаться от -1°С до +2°С.

К концу рабочей недели погода существенно не изменится. Возможно, чуть похолодает. Ночью температура составит от 0°C до -6°С. А днем в четверг в некоторых регионах будет даже +3°С, в пятницу — около 0°C.

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