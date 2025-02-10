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Польша усилила санкции против режима Лукашенко

  • 10.02.2025, 17:12
Польша усилила санкции против режима Лукашенко
Фото: Charter97.org

Соответствующий закон был принят польским парламентом.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к законодательству, направленные на усиление контроля за соблюдением санкций, введенных против режимов Путина и Лукашенко. Данный законопроект был одобрен польским парламентом 9 января 2025 года. Он вносит изменения в ряд нормативных актов, включая законы о противодействии поддержке агрессии против Украины, о Национальной налоговой администрации, а также о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основной задачей нововведений является уточнение и оптимизация механизмов реализации санкций, четкое распределение полномочий между ответственными органами и повышение эффективности действующих ограничительных мер. Закон адаптирует санкционные механизмы, применяемые Европейским союзом в ответ на агрессию России против Украины и вовлеченность Беларуси в этот конфликт. Документ устанавливает штрафные санкции за несоблюдение запретов, предусмотренных регламентами ЕС, а также регулирует полномочия органов, отвечающих за контроль и исполнение этих мер.

Кроме того, поправки расширяют перечень лиц и организаций, подпадающих под санкции. В частности, вводится запрет на участие в государственных тендерах и въезд на территорию Польши для указанных субъектов.

Новые правила также обязывают экспортеров проводить обязательную идентификацию конечного потребителя товаров, поставляемых в страны с высоким риском обхода санкций, особенно если транзит осуществляется через Россию или Беларусь. Экспортеры должны гарантировать, что товары не будут проданы, храниться или перерабатываться на этих территориях. В случае выявления нарушений налоговые органы получают право конфисковать товары и передавать их в государственную собственность.

Законопроект также предусматривает изменения в нормы об административных наказаниях, усиление контроля за финансовыми операциями и расширение доступа государственных структур к информации о возможных нарушениях.

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