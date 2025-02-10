Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов-2025

Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов-20251
- 10.02.2025, 17:23
Решающий матч пройдет в конце мая.
Компания Adidas представила официальный мяч, которым сыграют команды в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Фото опубликованы в соцсети X, пишет «Зеркало Недели».
Дизайн изделия традиционно создан с использованием традиционных звезд ЛЧ белого цвета, а также шестиугольников с использованием зеленого и темного цветов. Графические элементы на мяче посвящены известным символам Баварии – Альпам, Английскому саду и хмелю.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Напомним, в этом сезоне вместо группового этапа Лига чемпионов проходила в формате единой лиги, в которой каждая из команд сыграла по восемь матчей с разными соперниками. Восемь лучших клубов вышли в 1/8 финала, а еще 16 выступят в стыковых поединках.