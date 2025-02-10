Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов-2025 1 10.02.2025, 17:23

Решающий матч пройдет в конце мая.

Компания Adidas представила официальный мяч, которым сыграют команды в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Фото опубликованы в соцсети X, пишет «Зеркало Недели».

Дизайн изделия традиционно создан с использованием традиционных звезд ЛЧ белого цвета, а также шестиугольников с использованием зеленого и темного цветов. Графические элементы на мяче посвящены известным символам Баварии – Альпам, Английскому саду и хмелю.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Напомним, в этом сезоне вместо группового этапа Лига чемпионов проходила в формате единой лиги, в которой каждая из команд сыграла по восемь матчей с разными соперниками. Восемь лучших клубов вышли в 1/8 финала, а еще 16 выступят в стыковых поединках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com