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Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов-2025

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  • 10.02.2025, 17:23
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов-2025

Решающий матч пройдет в конце мая.

Компания Adidas представила официальный мяч, которым сыграют команды в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Фото опубликованы в соцсети X, пишет «Зеркало Недели».

Дизайн изделия традиционно создан с использованием традиционных звезд ЛЧ белого цвета, а также шестиугольников с использованием зеленого и темного цветов. Графические элементы на мяче посвящены известным символам Баварии – Альпам, Английскому саду и хмелю.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Напомним, в этом сезоне вместо группового этапа Лига чемпионов проходила в формате единой лиги, в которой каждая из команд сыграла по восемь матчей с разными соперниками. Восемь лучших клубов вышли в 1/8 финала, а еще 16 выступят в стыковых поединках.

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