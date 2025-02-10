«Украине удалось переломить классику военной науки» 2 10.02.2025, 17:50

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ВСУ сделали невозможное.

Первый заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, подполковник Кирилл Беркаль считает, что Украина переломила классику военной науки.

Об этом он сказал в эфире «Общественного радио»:

«3 год и вторая армия мира еще даже Донбас не взяла. А это первоочередная цель их «СВО». А мы тогда думали, что продержимся месяца три, сравнивая силы. Сейчас Украина уже сделала невозможное».

Кирилл Беркаль отмечает, что «Украина переломила классику военной науки. Она проявила военное искусство. И благодаря этому мы до сих пор побеждаем».

Ранее он также рассказывал, что на данный момент у российской армии есть пехота. Однако ситуация с техникой — уже намного хуже:

«Да, у них еще немного есть. Они бросают это в бой, и оно горит. Они вербуют дурачков в свою армию. Треть — из тюрьмы. Еще треть — чтобы не попасть в тюрьму. А другая треть — совки, которые едут воевать с американцами на украинской земле».

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