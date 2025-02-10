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В Минске силовики две ночи проводили рейды в клубах

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  • 10.02.2025, 18:21
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В Минске силовики две ночи проводили рейды в клубах

Прошлись по заведениям на Зыбицкой и Октябрьской.

В Минске прошли рейды силовиков по заведениям — искали наркотики на Зыбицкой и Октябрьской. О результатах акций, которые проходили в течение двух ночей, сообщило госагентство БелТА.

Силовики провели рейды по «увеселительным заведениям, местам отдыха молодежи и общежитиям». К примеру, в одну из ночей с пятницы на субботу ОМОН и кинолог с собакой работали на улице Зыбицкой. Одновременно там же действовали сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и МЧС — проверяли соответствие работы заведений правилам. Людей досматривали, проверяли паспорта, но ничего запрещенного не нашли.

Задержали одного мужчину, который «нецензурно выражался в адрес правоохранителей, а потом еще и попытался с кулаками наброситься на бойца ОМОНа». В отношении него составили административный протокол.

В ночь с субботы на воскресенье уже на улице Октябрьской к ОМОНу присоединился отряд «Беркут» внутренних войск. В одном из клубов у 27-летнего мужчины была найдена марихуана в самокрутке и в небольшой стеклянной емкости, в рюкзаке — курительная трубка. На вопрос, откуда марихуана, он ответил, что нашел ее в лесу.

А у 31-летней посетительницы клуба нашли мефедрон.

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