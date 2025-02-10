Священник РПЦ назвал неожиданную причину гибели россиян на фронте 6 10.02.2025, 18:32

1,482

«Это глубинная духовная, дьявольская составляющая».

Российские солдаты, которые матерятся на «СВО», чаще гибнут или получают ранения, заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии отец Александр Волков.

Об этом сообщает NV со ссылкой на российские СМИ.

На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой, пропагандист сказал, что на войне в первую очередь умирают или травмируются солдаты которые говорят матом.

«Запомните, ругаться матом на передовой нельзя. Это, казалось бы, что-то очень странное для светского человека: там стреляют, страшно, эмоции высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом. Вот взял в руки оружие, забудь про матерщину! Сидишь в укрытии с друзьями-бойцами — не ругайся матом», — цитируют медиа Волкова.

Представитель РПЦ также подчеркнул, что это не он так придумал, «это не шутки, не просто набор из пяти слов, а глубинная духовная, дьявольская составляющая», — «это закон».

«В мате есть духовная подоплека. И люди, которые изо всех сил стараются даже в этих абсолютно экстремальных условиях для своего внутреннего состояния воздерживаться от такой лексики, гораздо более сохранены, в том числе в условиях боевых действий», — добавил пропагандист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com