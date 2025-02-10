В Берлине вышли на забастовку работники общественного транспорта
- 10.02.2025, 18:46
Второй раз с начала года.
В немецкой столице в Берлине в понедельник, 10 февраля началась забастовка работников общественного транспорта, в результате чего второй раз с начала года остановилось движение автобусов, трамваев и метрополитена немецкой столицы.
Как сообщает dpa, сейчас профсоюз Verdi ведет коллективные переговоры с Берлинской транспортной службой (BVG).
Главный переговорщик Джереми Арндт рассказал в комментарии изданию, что забастовка началась, как и планировалось, рано утром в понедельник.
Забастовка затронула поезда метрополитена, автобусное сообщение и трамваи, в то же время пригородные поезда S-Bahn и региональные сообщения курсируют в обычном режиме.
Забастовка совпала с первым днем после зимних школьных каникул в столице Германии.
Напомним, 27 января в Берлине проходила предупредительная забастовка ) работников общественного транспорта.