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В Берлине вышли на забастовку работники общественного транспорта

  • 10.02.2025, 18:46
В Берлине вышли на забастовку работники общественного транспорта

Второй раз с начала года.

В немецкой столице в Берлине в понедельник, 10 февраля началась забастовка работников общественного транспорта, в результате чего второй раз с начала года остановилось движение автобусов, трамваев и метрополитена немецкой столицы.

Как сообщает dpa, сейчас профсоюз Verdi ведет коллективные переговоры с Берлинской транспортной службой (BVG).

Главный переговорщик Джереми Арндт рассказал в комментарии изданию, что забастовка началась, как и планировалось, рано утром в понедельник.

Забастовка затронула поезда метрополитена, автобусное сообщение и трамваи, в то же время пригородные поезда S-Bahn и региональные сообщения курсируют в обычном режиме.

Забастовка совпала с первым днем после зимних школьных каникул в столице Германии.

Напомним, 27 января в Берлине проходила предупредительная забастовка ) работников общественного транспорта.

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