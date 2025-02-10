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Диетологи назвали чай №1 для долголетия

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  • 10.02.2025, 18:55
Диетологи назвали чай №1 для долголетия

Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов.

Когда речь заходит о том, что пить для улучшения здоровья, в центре внимания оказывается зеленый чай. Однако, если вы хотите жить дольше, есть еще один напиток, который стоит добавить в свою рацион.

Издание Eating Well пишет, что речь идет о черном чае.

«Включение черного чая в свой распорядок дня может стать приятным и простым способом поддержать долголетие и общее состояние здоровья», - говорит дипломированный диетолог из Лос-Анджелеса Вандана Шет.

Черный чай – польза популярного напитка

Черный чай может снизить риск преждевременной смерти 

Исследование, проведенное в 2022 году среди почти полумиллиона человек, показало, что у тех, кто регулярно употреблял не менее 2 чашек черного чая в день, риск преждевременной смерти был на 9-13% ниже. Кроме того, любители чая реже умирали от инфаркта или инсульта.

Черный чай содержит большое количество антиоксидантов 

В отличие от других видов, листья черного чая полностью окисляются, что приводит к образованию антиоксидантов, которые не так распространены в других сортах. В частности, в черном чае много групп флавоноидов, называемых теафлавинами и теарубигинами, которые уменьшают хроническое воспаление и помогает с профилактикой ряда заболеваний. 

Черный чай может поддержать здоровье сердца

Благодаря содержанию антиоксидантов, исследования показывают, что употребление черного чая может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболевания. Исследования также показали, что черный чай полезен для повышения уровня кровяного давления.

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