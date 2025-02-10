WP: Фонд дочери Келлога оказывает гуманитарную помощь Украине

WP: Фонд дочери Келлога оказывает гуманитарную помощь Украине7
- 10.02.2025, 19:03
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Также фонд вывозит раненых добровольцев США из Украины.
Дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс руководит фондом R.T. Weatherman Foundation, который, в частности, вывозил раненых американских добровольцев из зоны боевых действий, пишет The Washington Post.
Моббс критиковала медленное оказание помощи Киеву из-за «слабого руководства предыдущей администрации Джо Байдена» и сбоев в работе Пентагона.
Киту Келлогу 80 лет, из которых 36 лет он прослужил в армии и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. После этого работал в частных компаниях, а во время первого президентского срока Трампа был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Летом 2024-го Келлог стал автором одного из планов мирной сделки по Украине. Он предполагал увеличение военной помощи Украине при отказе России от переговоров.