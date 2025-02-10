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WP: Фонд дочери Келлога оказывает гуманитарную помощь Украине

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  • 10.02.2025, 19:03
  • 2,040
WP: Фонд дочери Келлога оказывает гуманитарную помощь Украине
Меган Моббс

Также фонд вывозит раненых добровольцев США из Украины.

Дочь спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс руководит фондом R.T. Weatherman Foundation, который, в частности, вывозил раненых американских добровольцев из зоны боевых действий, пишет The Washington Post.

Моббс критиковала медленное оказание помощи Киеву из-за «слабого руководства предыдущей администрации Джо Байдена» и сбоев в работе Пентагона.

Киту Келлогу 80 лет, из которых 36 лет он прослужил в армии и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. После этого работал в частных компаниях, а во время первого президентского срока Трампа был советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Летом 2024-го Келлог стал автором одного из планов мирной сделки по Украине. Он предполагал увеличение военной помощи Украине при отказе России от переговоров.

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