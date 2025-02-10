Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA

Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA2
- 10.02.2025, 19:10
Саснович поднялась на 15 мест.
В обновленном мировом рейтинге теннисисток Арина Соболенко по-прежнему занимает верхнюю строку — в активе нашей соотечественницы 8956 очков.
Второе место занимает полька Ига Cвентек (8770), третье — американка Кори Гауфф (6583).
Напомним, завтра Соболенко начнет выступления на турнире WTA-1000 в Дохе. Виктория Азаренко, уступившая в стартовом раунде этого турнира, по-прежнему располагается на 30-й строке мирового рейтинга.
А вот еще одна белоруска Александра Саснович, на прошлой неделе дошедшая до полуфинала турнира в Клуж-Напоке, поднялась сразу на 15 строк — со 128-го места на 113-е.