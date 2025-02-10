Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA 2 10.02.2025, 19:10

Арина Соболенко

Саснович поднялась на 15 мест.

В обновленном мировом рейтинге теннисисток Арина Соболенко по-прежнему занимает верхнюю строку — в активе нашей соотечественницы 8956 очков.

Второе место занимает полька Ига Cвентек (8770), третье — американка Кори Гауфф (6583).

Напомним, завтра Соболенко начнет выступления на турнире WTA-1000 в Дохе. Виктория Азаренко, уступившая в стартовом раунде этого турнира, по-прежнему располагается на 30-й строке мирового рейтинга.

А вот еще одна белоруска Александра Саснович, на прошлой неделе дошедшая до полуфинала турнира в Клуж-Напоке, поднялась сразу на 15 строк — со 128-го места на 113-е.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com