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Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA

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  • 10.02.2025, 19:10
Соболенко по-прежнему лидирует в рейтинге WTA
Арина Соболенко

Саснович поднялась на 15 мест.

В обновленном мировом рейтинге теннисисток Арина Соболенко по-прежнему занимает верхнюю строку — в активе нашей соотечественницы 8956 очков.

Второе место занимает полька Ига Cвентек (8770), третье — американка Кори Гауфф (6583).

Напомним, завтра Соболенко начнет выступления на турнире WTA-1000 в Дохе. Виктория Азаренко, уступившая в стартовом раунде этого турнира, по-прежнему располагается на 30-й строке мирового рейтинга.

А вот еще одна белоруска Александра Саснович, на прошлой неделе дошедшая до полуфинала турнира в Клуж-Напоке, поднялась сразу на 15 строк — со 128-го места на 113-е.

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