США и Южная Корея проводят военные учения у границы с КНДР

США и Южная Корея проводят военные учения у границы с КНДР2
- 10.02.2025, 19:17
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Войска США и Южной Кореи проводят совместные масштабные учения с боевой стрельбой на полигоне недалеко от границы с КНДР. Об этом 10 февраля сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Отмечают, что учения на полигоне Родригес в городе Пхочхон, примерно в 30 км от демилитаризованной зоны, начались в прошлый понедельник и будут длиться три недели. В них участвуют около 2 тыс. военных и более 150 единиц военной техники, в том числе боевые машины Stryker, гаубицы M777A2, ударные вертолеты Apache и штурмовики А-10.
Цель учений, как пишет СМИ, – закрепление объединенных оперативных возможностей союзников и помощь ротационному подразделению Stryker вооруженных сил США.
Ранее американские военные проводили такие учения отдельно, Южная Корея к ним присоединилась впервые в июле прошлого года.