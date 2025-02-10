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США и Южная Корея проводят военные учения у границы с КНДР

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  • 10.02.2025, 19:17
  • 1,376
США и Южная Корея проводят военные учения у границы с КНДР

Фото.

Войска США и Южной Кореи проводят совместные масштабные учения с боевой стрельбой на полигоне недалеко от границы с КНДР. Об этом 10 февраля сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечают, что учения на полигоне Родригес в городе Пхочхон, примерно в 30 км от демилитаризованной зоны, начались в прошлый понедельник и будут длиться три недели. В них участвуют около 2 тыс. военных и более 150 единиц военной техники, в том числе боевые машины Stryker, гаубицы M777A2, ударные вертолеты Apache и штурмовики А-10.

Цель учений, как пишет СМИ, – закрепление объединенных оперативных возможностей союзников и помощь ротационному подразделению Stryker вооруженных сил США.

Ранее американские военные проводили такие учения отдельно, Южная Корея к ним присоединилась впервые в июле прошлого года.

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