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Пенсии в Беларуси хотят оформлять по-новому

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  • 10.02.2025, 19:22
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Пенсии в Беларуси хотят оформлять по-новому

Что могут поменять.

Минтруда и соцзащиты Беларуси планирует перейти к новому порядку оформления пенсий.

Об этом в интервью sb.by рассказала глава ведомства Наталия Павлюченко.

«Планируем в перспективе перейти к проактивному, то есть беззаявительному, назначению пенсий по факту наступления конкретной жизненной ситуации: инвалидность, смерть кормильца, достижение пенсионного возраста», – отметила министр.

По ее словам, в 2026 году ведомство намерено охватить новыми правилами пенсии по инвалидности молодым людям и социальные пенсии людям с инвалидностью, которым не надо собирать дополнительные документы.

Это связано с тем, что вся необходимая информация уже есть, в первую очередь в их персонифицированном учете, который собирается на каждого работника с января 2003 года.

«В настоящее время ведутся нужная для этого доработка информационных ресурсов и подготовка изменений в законодательство», – подчеркнула Наталия Павлюченко.

То есть при сохранении нынешних условий выхода на пенсию по возрасту белорусам, которые будут оформлять ее в 2033 году, уже не понадобятся справки с прежних мест работы. Вся информация о зарплате за последние 30 лет, о выплатах в ФСЗН уже будет у соцфонда.

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