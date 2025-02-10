В Беларуси подорожает коммуналка

В Беларуси подорожает коммуналка7
- 10.02.2025, 19:28
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Цены вырастут существенно.
Правительство Беларуси утвердило тарифы на ЖКУ на 2025 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.
Коммунальные платежи для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими вырастут на 21 рубль.
Увеличение пройдет в два этапа:
с 1 января стоимость всех услуг (кроме отопления и горячей воды) вырастет на 17,05 рубля;
с 1 июня на 3,95 рубля подорожает тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения.
Тарифы на электроэнергию повысятся на 11,9%. Для типовой квартиры рост составит 4,51 рубля.
Цены на сжиженный газ увеличатся на 5%. Например, баллон сжиженного газа весом 21 кг обойдется в 24,5 рубля. Цены на природный газ не изменятся и останутся на уровне прошлого года.