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В Беларуси подорожает коммуналка

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  • 10.02.2025, 19:28
  • 6,114
В Беларуси подорожает коммуналка

Цены вырастут существенно.

Правительство Беларуси утвердило тарифы на ЖКУ на 2025 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Коммунальные платежи для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими вырастут на 21 рубль.

Увеличение пройдет в два этапа:

с 1 января стоимость всех услуг (кроме отопления и горячей воды) вырастет на 17,05 рубля;

с 1 июня на 3,95 рубля подорожает тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения.

Тарифы на электроэнергию повысятся на 11,9%. Для типовой квартиры рост составит 4,51 рубля.

Цены на сжиженный газ увеличатся на 5%. Например, баллон сжиженного газа весом 21 кг обойдется в 24,5 рубля. Цены на природный газ не изменятся и останутся на уровне прошлого года.

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