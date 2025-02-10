Белорус получил зарплату в долларах, но в банке его огорчили 2 10.02.2025, 19:49

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У кассира возникли подозрения в подлинности купюр.

22-летний брестчанин хотел обменять их в банке $7200, но у кассира возникли подозрения в подлинности купюр, пишет пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

В итоге 142 купюры (две стодолларовые, остальные — 50-долларовые) отправили на экспертизу.

Эксперты установили, что инфракрасная и ультрафиолетовая защиты, водяной знак, защитная нить имитированы на всех банкнотах.

По словам парня, такими деньгами с ним якобы расплатились за работу в Польше. О том, что деньги могут быть поддельными, он не знал.

Возбуждено уголовное дело.

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