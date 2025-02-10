Раненых в Украине российских военных начали отправлять на лечение в Северную Корею 4 10.02.2025, 20:01

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В РФ не хватает госпиталей?

Северная Корея активно помогает России лечить раненых в Украине военных, сообщил посол Москвы в Пхеньяне Александр Мацегора. По его словам, в республике «всегда очень положительно, по-дружески» воспринимали россиян и в последние годы это стало «еще более заметным». «Наглядный пример такого братского отношения — реабилитация сотен раненых бойцов «СВО» в корейских санаториях и лечебницах», — сказал Мацегора в интервью «Российской газете».

По его мнению, это связано с «общей историей» и «особенностями национальных характеров». Мацегора утверждает, что северокорейцы везде встречают россиян «с улыбкой, пытаются поговорить по-русски, предлагают свою помощь». Например, помимо реабилитации солдат, летом 2023 года детский лагерь «Сондовон» на берегу Японского моря принял детей погибших военнослужащих, причем лечение, уход и питание были «абсолютно бесплатными». «А когда мы предложили друзьям компенсировать хотя бы часть их расходов, они искренне обиделись и просили больше никогда этого не делать», — уверяет Мацегора.

В июне прошлого года диктатор РФ Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, де-факто подразумевающий военный союз. После этого в Россию прибыли до 12 тысяч северокорейских солдат, которые начали помогать ее армии воевать с Украиной. В частности, их задействовали в боях в Курской области. Южнокорейская разведка сообщала, что Москва выплачивает Пхеньяну $2 тысячи за каждого военного, что эквивалентно 83 годовым зарплатам гражданина КНДР.

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