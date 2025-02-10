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Белорус признан лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ

  • 10.02.2025, 20:07
Белорус признан лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ
Иван Кульбаков

Такой чести удостоился Иван Кульбаков.

Белорус Иван Кульбаков признан лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ.

В течение недели он принял участие в двух поединках, причем в обоих торпедовцы победили в сериях буллитов. Сначала они взяли верх над «Витязем» (2:1), а затем победили «Спартак» (3:2).

В этих поединках по воротам Кульбакова в сумме было нанесено 63 броска, из которых он отразил 60, так что коэффициент надежности голкипера составил 95,24 процента. Наш 28-летний соотечественник признан лучшим вратарем недели в КХЛ второй раз за карьеру.

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