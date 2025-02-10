Белорус признан лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ
- 10.02.2025, 20:07
Такой чести удостоился Иван Кульбаков.
Белорус Иван Кульбаков признан лучшим голкипером прошедшей недели КХЛ.
В течение недели он принял участие в двух поединках, причем в обоих торпедовцы победили в сериях буллитов. Сначала они взяли верх над «Витязем» (2:1), а затем победили «Спартак» (3:2).
В этих поединках по воротам Кульбакова в сумме было нанесено 63 броска, из которых он отразил 60, так что коэффициент надежности голкипера составил 95,24 процента. Наш 28-летний соотечественник признан лучшим вратарем недели в КХЛ второй раз за карьеру.