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Украинские воины остановили более 700 атак РФ за неделю

  • 10.02.2025, 20:13
Украинские воины остановили более 700 атак РФ за неделю

Сырский показал видео.

Украинские защитники отбили сотни атак российских оккупантов с 4 по 10 февраля. ВСУ активно уничтожали вражеских солдат.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

«Продолжаем уничтожать противника и его резервы. За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции», - отметил Сырский.

Он поблагодарил каждого украинского воина за профессиональную боевую работу.

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