Украинские воины остановили более 700 атак РФ за неделю
- 10.02.2025, 20:13
Сырский показал видео.
Украинские защитники отбили сотни атак российских оккупантов с 4 по 10 февраля. ВСУ активно уничтожали вражеских солдат.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
«Продолжаем уничтожать противника и его резервы. За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции», - отметил Сырский.
Он поблагодарил каждого украинского воина за профессиональную боевую работу.