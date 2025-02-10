Украинские воины остановили более 700 атак РФ за неделю 10.02.2025, 20:13

Сырский показал видео.

Украинские защитники отбили сотни атак российских оккупантов с 4 по 10 февраля. ВСУ активно уничтожали вражеских солдат.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

«Продолжаем уничтожать противника и его резервы. За прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции», - отметил Сырский.

Он поблагодарил каждого украинского воина за профессиональную боевую работу.

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