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Полина Шарендо-Панасюк: Каждый белорусский политзаключенный — герой

  • 10.02.2025, 20:26
Полина Шарендо-Панасюк: Каждый белорусский политзаключенный — герой
Полина Шарендо-Панасюк

Их нужно поддерживать как морально, так и материально.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Она, в частности, призвала активно помогать политзаключенным.

— Что бы вы посоветовали сделать для политзаключенных, которые уже вышли на свободу?

— Каждому я бы сказала, что он герой, кому удалось выжить в так называемой Северной Корее. Этих людей необходимо поддерживать как морально, так и материально.

Нам всем нужно быть вместе! — такими словами завершила свое выступление бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.

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