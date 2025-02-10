Полина Шарендо-Панасюк: Каждый белорусский политзаключенный — герой
- 10.02.2025, 20:26
Их нужно поддерживать как морально, так и материально.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк провела первую пресс-конференцию в Вильнюсе. Она, в частности, призвала активно помогать политзаключенным.
— Что бы вы посоветовали сделать для политзаключенных, которые уже вышли на свободу?
— Каждому я бы сказала, что он герой, кому удалось выжить в так называемой Северной Корее. Этих людей необходимо поддерживать как морально, так и материально.
Нам всем нужно быть вместе! — такими словами завершила свое выступление бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.