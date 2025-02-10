У Днепра в Могилеве мужчины стояли цепочкой, взявшись за руки, чтобы спасти рыбака 1 10.02.2025, 20:43

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Иллюстративное фото

Он провалился под лед.

Днем 10 февраля на заливе реки Днепр в Могилеве, вблизи улицы Златоустовского, из воды достали мужчину. Для этого использовали человеческую цепь, сообщили в МЧС.

Фатинский залив излюбленное место могилевских рыбаков. Несмотря на понедельник и знаки о запрете выхода на лед, любителей порыбачить достаточно, отмечают в МЧС.

Один из рыбаков провалился под лед в трех метрах от берега. Его крик услышал работник ОСВОД Виктор Вохнович. Спасатель схватил веревку и побежал к полынье.

Работник ОСВОД при помощи других рыбаков, взявшись в цепочку за руки, извлекли тонувшего на берег. Пострадавший был в спасательном жилете, что и позволило ему оставаться на плаву до прихода помощи. Мужчина отказался от осмотра медиков и покинул место происшествия. Подразделения МЧС не привлекались.

«Залив реки Днепр в районе улицы Фатина почти полностью покрылся льдом. И сразу же здесь появились рыбаки. Но лед еще не во всех местах прочный, есть промоины. Нужно быть очень осторожным, передвигаясь по такому льду», — предупредил работник ОСВОД Виктор Вохнович.

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