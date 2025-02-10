Соболенко появилась в одной из самых дорогих реклам в мире 1 10.02.2025, 21:04

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Арина Соболенко

Рекламу показали во время Супербоула.

Компания Nike впервые за 27 лет заказала рекламу на Супербоуле — финальном матче Национальной футбольной лиги. Это главное спортивное событие в США с очень дорогим рекламным временем: минутный ролик может стоить около 16 миллионов долларов.

В Nike рассказали, что решили вернуться на Супербоул, чтобы использовать эту популярную площадку для рассказа о роли женщин в современном спорте, пишет fastcompany.com.

«Женщины сейчас просто бьют все рекорды, заполняют стадионы, обеспечивают невероятные продажи билетов, заключают контракты, каких раньше никто не видел, и сталкиваются, возможно, с самыми жесткими ожиданиями относительно того, как им следует себя вести. И я думаю, что они переопределят, что значит быть спортсменами и публичными личностями будущего», — рассказала директор по маркетингу Nike Николь Хаббард Грэм.

В рекламном ролике действительно представлены только женщины — звезды мирового спорта, которые сотрудничают с компанией. Среди них и белорусская теннисистка Арина Соболенко. Первая ракетка мира появляется в видео дважды: в одном из эпизодов она в отчаянии швыряет ракетку на корт, а в другом радуется успеху.

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