В Гватемале автобус упал с моста

В Гватемале автобус упал с моста1
- 10.02.2025, 21:28
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Погибли более 50 человек.
В Гватемале утром в понедельник упал с моста пассажирский автобус. По данным спасательных служб, погибли не менее 51 человека. Спасение возможных выживших затруднено. Спасатели применяют специальную технику, чтобы пробраться внутрь автобуса.
Мост Пуэнте-Белис является частью скоростного шоссе, которое ведёт из столицы страны на восток. Его высота 20 метров, под ним — второстепенная дорога и заболоченный овраг. Автобус упал в овраг вверх колесами.
Представитель пожарной службы столицы Гватемалы Карлос Хернандес сообщил, что с места катастрофы уже отправлены в морги тела 36 мужчин и 15 женщин. Президент страны Бернардо Аревало объявил трехдневный национальный траур.