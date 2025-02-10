Второй с начала года самолет «Аэрофлота» сломался в воздухе 1 10.02.2025, 21:52

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Он совершил экстренную посадку в Бангкоке.

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU277 из международного аэропорта Пхукета в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке. Как пишет Thai PBS, после нескольких часов полета вокруг Андаманского моря лайнер направился в сторону Сиамского залива, где экипаж связался с аэропортом Суваннапхум, запросив экстренную посадку из-за технической неисправности. Это уже второй с начала года случай поломки самолета «Аэрофлота» в воздухе, передает The Moscow Times.

По словам директора аэропорта Суваннапхум Киттипхонга Киттикхатьона, на момент посадки были приведены в готовность пожарные службы, однако режим чрезвычайной ситуации не вводился. По данным Thai PBS, причиной инцидента стала неисправность системы шасси. Представитель аэропорта Суваннапхум сообщил ТАСС, что посадка прошла успешно: самолет приземлился в 21:11 по местному времени (17:11 мск). В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что пассажиры рейса SU277 не обращались за консульской помощью.

Вечером 24 января лайнер «Аэрофлота» Boeing 737-800, следовавший рейсом SU2131 из Стамбула в Москву, совершил вынужденную посадку в Астрахани. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, экипаж принял решение о посадке «по техническим причинам». Однако конкретные подробности неисправности ни аэропорт, ни сама авиакомпания не раскрыли. В официальном заявлении «Аэрофлота» было лишь указано, что командир воздушного судна принял решение о посадке «в целях обеспечения безопасности полета» из-за срабатывания индикаторов одной из систем самолета.

Таким образом, всего с начала 2025 года российские авиакомпании столкнулись с восемью случаями технических неисправностей самолетов в воздухе.

4 января — проблемы возникли сразу у двух самолетов: Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии» (рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург) и Boeing 737 авиакомпании NordStar (рейс Волгоград — Екатеринбург).

7 января — Boeing 737 UTair из-за неисправности стабилизатора правого двигателя был вынужден вернуться во Внуково во время рейса Санкт-Петербург — Самарканд.

11 января — в московском аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет UTair, летевший по маршруту Москва — Дубай. Причиной стало снижение уровня гидравлической жидкости.

17 января — Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ред Вингс», следовавший из Минеральных Вод в Ереван, совершил аварийную посадку из-за неисправности системы кондиционирования.

19 января — Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший рейсом Москва — Саранск, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности.

Санкционные ограничения, введенные против России после вторжения в Украину, привели к значительному ухудшению технического состояния самолетов российских авиакомпаний. По итогам 2024 года количество авиационных инцидентов в стране достигло рекордных показателей. В течение 11 месяцев было зафиксировано 208 происшествий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Этот показатель стал самым высоким за последние шесть лет.

До 2022 года российский авиапарк насчитывал 1101 пассажирский самолет, из которых 738 были иностранного производства (преимущественно Boeing и Airbus). Однако, согласно прогнозам Минтранса, из-за санкций к 2030 году половина этих самолетов будет выведена из эксплуатации, а общий доступный парк сократится до 319 машин.

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