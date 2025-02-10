Сырский провел переговоры с командующим Специальной миссии НАТО 10.02.2025, 22:23

Поддержка для Украины будет продолжаться.

Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров из Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Сырский рассказал, что провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины — командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

«Выразил в его лице благодарность правительству и народу Соединенных Штатов Америки за большую политическую поддержку Украины в борьбе за независимость и военную помощь нашим Силам обороны. Особенно благодарен за предоставленные с начала этого года вооружение, военную технику и боеприпасы», - сообщил главнокомандующий.

Он рассказал, что во время разговора проинформировал командующего Группы содействия безопасности Украины об обстановке на поле боя и текущих потребностях Вооруженных сил в вооружении, в частности ракетах и других средствах ПВО, военной технике и ее ремонте, подготовке личного состава.

«Получил заверения, что мощная практическая поддержка Украины со стороны союзников будет продолжаться и в дальнейшем», - подчеркнул Сырский.

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