Еще один банк предложил белорусам снимать деньги на кассах магазинов
- 10.02.2025, 22:37
За такую услугу нужно будет заплатить вознаграждение.
Белорусский банк предложил снимать деньги у кассиров в магазинах.
Такая услуга подойдет тем, кто живет в небольших городах, где нет поблизости банкоматов. А ввел такой сервис Белгазпромбанк.
В пресс-службе финучреждения пояснили, что касса в магазине, где можно снять деньги с карточки, должна быть обозначена стикером. Судя по всему, с логотипом банка.
Увидев такую наклейку, можно просить у кассира снять наличные. Приниматься также будут и карточки банков-партнеров Белгазпромбанка.
На данный момент услуга доступна в населенных пунктах с населением не более 20 тыс. человек. Снять можно до 5 базовых величин (Br210) за один раз.
При этом за такой финансовый сервис придется заплатить вознаграждение, его размер зависит от карточки, по которой совершается операция, предупредили в Белгазпромбанке.
Аналогичную услугу еще раньше запустил Беларусбанк. К слову, снимать деньги можно не только на кассах магазина, но и в аптеках, СТО, кафе и парикмахерских.