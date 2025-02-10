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Еще один банк предложил белорусам снимать деньги на кассах магазинов

  • 10.02.2025, 22:37
Еще один банк предложил белорусам снимать деньги на кассах магазинов

За такую услугу нужно будет заплатить вознаграждение.

Белорусский банк предложил снимать деньги у кассиров в магазинах.

Такая услуга подойдет тем, кто живет в небольших городах, где нет поблизости банкоматов. А ввел такой сервис Белгазпромбанк.

В пресс-службе финучреждения пояснили, что касса в магазине, где можно снять деньги с карточки, должна быть обозначена стикером. Судя по всему, с логотипом банка.

Увидев такую наклейку, можно просить у кассира снять наличные. Приниматься также будут и карточки банков-партнеров Белгазпромбанка.

На данный момент услуга доступна в населенных пунктах с населением не более 20 тыс. человек. Снять можно до 5 базовых величин (Br210) за один раз.

При этом за такой финансовый сервис придется заплатить вознаграждение, его размер зависит от карточки, по которой совершается операция, предупредили в Белгазпромбанке.

Аналогичную услугу еще раньше запустил Беларусбанк. К слову, снимать деньги можно не только на кассах магазина, но и в аптеках, СТО, кафе и парикмахерских.

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