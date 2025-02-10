Певицу Нино Катамадзе в Грузии осудили за участие в протестах 10.02.2025, 22:47

Нино Катамадзе

В 2020 году джазовая певица и композитор пожелала белорусам до конца бороться за свою свободу.

В Грузии судили Нино Катамадзе. Джазовую певицу обвинили в нарушении правил проведения манифестаций за то, что она участвовала в акции протеста возле дома судьи в Кутаиси.

Массовые протесты в Грузии были вызваны отказом властей от курса на сближение с Евросоюзом. Акции протеста происходили по всей стране.

Как пишет издание JAMnews, суд оштрафовал Катамадзе на 5000 лари (примерно $1800).

Присутствующие вместе с Нино исполнили гимн Грузии прямо в здании суда.

В 2020 году певица поддержала в Беларуси протесты.

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