Певицу Нино Катамадзе в Грузии осудили за участие в протестах
- 10.02.2025, 22:47
В 2020 году джазовая певица и композитор пожелала белорусам до конца бороться за свою свободу.
В Грузии судили Нино Катамадзе. Джазовую певицу обвинили в нарушении правил проведения манифестаций за то, что она участвовала в акции протеста возле дома судьи в Кутаиси.
Массовые протесты в Грузии были вызваны отказом властей от курса на сближение с Евросоюзом. Акции протеста происходили по всей стране.
Как пишет издание JAMnews, суд оштрафовал Катамадзе на 5000 лари (примерно $1800).
Присутствующие вместе с Нино исполнили гимн Грузии прямо в здании суда.
В 2020 году певица поддержала в Беларуси протесты.