Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран
- 10.02.2025, 23:07
Обсуждали Украину.
Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел и послами ряда стран. Ключевым предметом обсуждений стал путь достижения мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в Twitter и главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.
Келлог рассказал, что провел прекрасную встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
По его словам, встреча была посвящена «пути к миру в Украине».
«Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов», - добавил американский чиновник.
Встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Келлог назвал конструктивной.
Стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе.
В свою очередь Липавский рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какая у Чехии точка зрения по вопросу российской агрессии.
«Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не осмелилась напасть на ее соседа», - добавил чиновник.
С послом Италии в США Марией Анджелой Заппией Келлог обсудил сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.
Также он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером.
При этом с послом Британии в США Питером Мандельсоном и советником премьера Британии по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом Келлог провел важные дискуссии о прекращении войны в Украине.
«Соединенное Королевство является важным партнером в этом начинании», - подчеркнул спецпредставитель президента США.