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Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран

  • 10.02.2025, 23:07
Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог встретился с главами МИД и послами ряда стран
Кит Келлог

Обсуждали Украину.

Специальный представитель президента США Кит Келлог провел встречи с министрами иностранных дел и послами ряда стран. Ключевым предметом обсуждений стал путь достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келлога в Twitter и главу МИД Чехии Яна Липавского в Twitter.

Келлог рассказал, что провел прекрасную встречу с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

По его словам, встреча была посвящена «пути к миру в Украине».

«Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов», - добавил американский чиновник.

Встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским Келлог назвал конструктивной.

Стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и Европе.

В свою очередь Липавский рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какая у Чехии точка зрения по вопросу российской агрессии.

«Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не осмелилась напасть на ее соседа», - добавил чиновник.

С послом Италии в США Марией Анджелой Заппией Келлог обсудил сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.

Также он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером.

При этом с послом Британии в США Питером Мандельсоном и советником премьера Британии по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом Келлог провел важные дискуссии о прекращении войны в Украине.

«Соединенное Королевство является важным партнером в этом начинании», - подчеркнул спецпредставитель президента США.

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