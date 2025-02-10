В Минске многодетная мать родила 14-го ребенка 10.02.2025, 23:10

Елена Осина

Теперь у живущих под Гродно супругов Осиных девять мальчиков и пять девочек.

Многодетная мать Елена Осина родила 14-го ребенка в РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Теперь у живущих под Гродно супругов Осиных девять мальчиков и пять девочек, сообщает СТВ.

В среду, 5 февраля, 43-летняя Елена Осина родила здоровую девочку, которую назвали Авигеей, что в переводе с иврита означает «радость отца». Малышка появилась на свет весом 3360 г и ростом 51 см.

«Мы очень ждали малышку и так рады, что она появилась у нас на свет в этом прекрасном месте среди заботливых врачей, профессионалов своего дела, — рассказала Елена Осина. — Все дети желанные, мы с мужем давно мечтали о большой семье. Считаю, что быть мамой — настоящее счастье, а теперь оно умножено на 14. Все с нетерпением ждут нашего возвращения домой».

Теперь у супругов девять мальчиков и пять девочек. Старшей дочери Нине 24 года, а младшему сыну Авениру всего два. Трое детей уже получили высшее образование и нашли работу, двое — студенты, пятеро учатся в школе, а остальные — дошкольники, находятся дома с мамой. При этом в семье нет ни двойняшек, ни близнецов.

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