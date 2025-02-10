Госсекретарь США: На Мюнхенской конференции главным вопросом будет война в Украине 10.02.2025, 23:18

Марко Рубио

Конференция будет проходить с 14 по 16 февраля.

На Мюнхенской конференции по безопасности главным вопросом для всех, в том числе для американской делегации, будет вопрос войны России против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«На эту конференцию едут люди со всех уголков мира. Но главным для всех будет война в Украине, и президент очень четко сказал об этом. Президент Трамп четко заявил, что войну в Украине нужно закончить»,- сказал Рубио.

Он отметил, что Трамп намерен продвигаться в этом вопросе, чтобы закончить войну в Украине.

«Это отвечает интересам всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами там (в Мюнхене - ред.)», - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, другой важной темой обсуждений на Мюнхенской конференции станут возможности для урегулирования на Ближнем Востоке.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

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