Глава МИД Польши: Мы должны учиться у украинцев тому, как выглядит современная война 10.02.2025, 23:39

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский призвал инвестировать в производство беспилотников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал учиться на примере Украины тому, как выглядит современная война, призвав инвестировать в производство беспилотников.

Заявление польского премьера приводит Polsat News.

Сикорский отметил, что хочет видеть больше инвестиций в военную промышленность.

«Мы должны учиться у украинцев, как выглядит современная война, и опираться на то, что они уже имеют», – добавил он.

По словам главы МИД Польши, в прошлом году Украина изготовила 1,5 миллиона беспилотников.

«Это их линия обороны, и в этом году они хотят изготовить 4,5 миллиона. Я мечтал бы, чтобы наша «авиационная долина на Подкарпатье» была также долиной беспилотников», – резюмировал он.

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