закрыть
11 февраля 2025, вторник, 0:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши: Мы должны учиться у украинцев тому, как выглядит современная война

  • 10.02.2025, 23:39
Глава МИД Польши: Мы должны учиться у украинцев тому, как выглядит современная война
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский призвал инвестировать в производство беспилотников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал учиться на примере Украины тому, как выглядит современная война, призвав инвестировать в производство беспилотников.

Заявление польского премьера приводит Polsat News.

Сикорский отметил, что хочет видеть больше инвестиций в военную промышленность.

«Мы должны учиться у украинцев, как выглядит современная война, и опираться на то, что они уже имеют», – добавил он.

По словам главы МИД Польши, в прошлом году Украина изготовила 1,5 миллиона беспилотников.

«Это их линия обороны, и в этом году они хотят изготовить 4,5 миллиона. Я мечтал бы, чтобы наша «авиационная долина на Подкарпатье» была также долиной беспилотников», – резюмировал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук