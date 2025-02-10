Глава МИД Польши: Мы должны учиться у украинцев тому, как выглядит современная война
- 10.02.2025, 23:39
Радослав Сикорский призвал инвестировать в производство беспилотников.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал учиться на примере Украины тому, как выглядит современная война, призвав инвестировать в производство беспилотников.
Заявление польского премьера приводит Polsat News.
Сикорский отметил, что хочет видеть больше инвестиций в военную промышленность.
«Мы должны учиться у украинцев, как выглядит современная война, и опираться на то, что они уже имеют», – добавил он.
По словам главы МИД Польши, в прошлом году Украина изготовила 1,5 миллиона беспилотников.
«Это их линия обороны, и в этом году они хотят изготовить 4,5 миллиона. Я мечтал бы, чтобы наша «авиационная долина на Подкарпатье» была также долиной беспилотников», – резюмировал он.