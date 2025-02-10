закрыть
11 февраля 2025, вторник, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Конгрессе США предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины

  • 10.02.2025, 23:54
В Конгрессе США предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины

Республиканец Джо Уилсон внесет в Конгресс Акт «Свобода прежде всего».

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил, что инициирует законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий предоставлять Украине оружие через ленд-лиз.

Об этом он написал в X (Twitter).

Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе «Свобода прежде всего» (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу «гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине».

Это поможет «сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно», убежден конгрессмен.

«Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!» – подытожил он.

Механизм ленд-лиза для Украины был одобрен в мае 2022 года и предоставлял президенту США полномочия отправлять оружие при условии, что его стоимость будет возвращена позже.

На практике механизм ленд-лиза так и не был использован. Он несколько раз продлевался как поправка к закону об ассигнованиях на национальную безопасность США до 2024 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин
Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук