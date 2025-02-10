В Конгрессе США предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины 10.02.2025, 23:54

Республиканец Джо Уилсон внесет в Конгресс Акт «Свобода прежде всего».

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил, что инициирует законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий предоставлять Украине оружие через ленд-лиз.

Об этом он написал в X (Twitter).

Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе «Свобода прежде всего» (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу «гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине».

Это поможет «сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно», убежден конгрессмен.

«Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!» – подытожил он.

Механизм ленд-лиза для Украины был одобрен в мае 2022 года и предоставлял президенту США полномочия отправлять оружие при условии, что его стоимость будет возвращена позже.

На практике механизм ленд-лиза так и не был использован. Он несколько раз продлевался как поправка к закону об ассигнованиях на национальную безопасность США до 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com