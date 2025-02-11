В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге здания ФСБ
- 11.02.2025, 6:59
В отношении Юрия Петраша возбуждено уголовное дело о теракте.
Суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя Юрия Петраша по уголовному делу о теракте. Его подозревают в поджоге двери здания ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба судов города.
По версии следствия, 7 февраля 2025 года Петраш облил дверь здания ФСБ на Шпалерной улице легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Дверь была повреждена, а Петраш скрылся. Позднее его задержали.
Петраша отправили в СИЗО до 6 апреля. По данным 78.ru, Петрашу 22 года, он студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. По статье о теракте ему грозит до 20 лет лишения свободы.
По информации «Фонтанки», мошенники завладели деньгами студента, а затем под видом сотрудников спецслужб пообещали вернуть средства, если тот проверит бдительность «коллег по ФСБ». Они попросили его бросить бутылку с зажигательной смесью в здание ведомства.