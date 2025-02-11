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Трамп заявил, что говорил с Си Цзиньпином после инаугурации

  • 11.02.2025, 8:11
Трамп заявил, что говорил с Си Цзиньпином после инаугурации

Президент США рассказал об «очень хороших личных отношениях».

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с лидером Китая Си Цзиньпином после своей инаугурации 20 января, на фоне назревающей торговой войны между двумя странами. Однако он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

Об этом сообщает CNN и Bloomberg.

«Да, я говорил с ним, и с его людьми тоже. Его люди приезжают все время. У нас очень хорошие личные отношения», - сказал Трамп в интервью Fox News, записанном на прошлой неделе, но опубликованном в понедельник.

Bloomberg пишет, что Белый дом не сразу ответил на просьбу о комментарии. Издание напомнило, лидеры США и Китая разговаривали 17 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Тогда они обсудили торговлю, TikTok и фентанил, а также Украину и войну Израиля с ХАМАС.

Отметим, что после своей инаугуруации Трамп пригрозил, а затем выполнил обещание ввести 10% пошлины на весь импорт из Китая. В ответ на 10% тарифы Китай ответил рядом импортных пошлин на товары США, включая 15% пограничный налог на импорт угля и сжиженного природного газа. Пекин также ввел 10% пошлину на сырую нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим двигателем. Эти пошлины вступили в силу в понедельник.

CNN в свою очередь пишет, что по словам Трампа, он не «торопился» разговаривать с Си в тот же день, когда администрация ввела 10% пошлины на китайский импорт.

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