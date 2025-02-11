«Путина уберут, дальше расчленение России» 8 11.02.2025, 8:34

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Соратник Гиркина рассказал, как распадется РФ.

Известные российские блогеры и военные корреспонденты высказывают мрачные прогнозы относительно будущего России.

Михаил Полынков, соратник Игоря Стрелкова (Гиркина), заявил, что окружение Путина может устранить его, что приведет к смуте, иностранной интервенции и разделу России на несколько частей, пишет «Диалог.UA».

Он подчеркнул, что после устранения Путина страну ожидает период нестабильности и внешнего вмешательства.

В ответ собеседник заявил, что Путин находится в преклонном возрасте (72 года) и может скончаться естественным образом, при этом не имея явного преемника.

Это, по их мнению, может привести к анархии и дезинтеграции страны. Более того, Полынков утверждает, что у россиян не будет шансов спасти свое государство от развала.

Россия - одна из самых этнически разрозненных стран в мире. На ее территории проживает более 190 этнических групп, и многие из них не связаны друг с другом ни культурно, ни лингвистически.

Проживающие на территории РФ народности имеют разные исторические пути развития, зачастую не имея общих предков или длительных контактов.

В стране есть православные, мусульмане, буддисты, шаманисты и представители других религий, что также усиливает разобщенность.

Огромные расстояния между регионами приводят к тому, что многие этносы практически не взаимодействуют друг с другом. Страна в целом имеет плохую географическую связность, даже дороги есть не везде.

Таким образом, в российском обществе нарастают опасения относительно будущего страны после возможного ухода или устранения Путина, что подчеркивает необходимость обсуждения вопросов преемственности власти и сохранения государственной целостности.

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