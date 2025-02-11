Сколько стоит ужин в ресторанах Минска на 14 февраля? 1 11.02.2025, 8:58

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Многие предлагают специальные программы и праздничное меню.

День святого Валентина — прекрасный повод провести время со своей второй половинкой в романтической обстановке. В Минске многие рестораны предлагают специальные программы и праздничное меню, чтобы сделать этот вечер незабываемым. Myfin.by составил подборку заведений, где можно отметить 14 февраля. Рассказываем про программы и цены.

Fornello

Адрес: пр-т Победителей, 20.

Хотите почувствовать атмосферу Италии, не выезжая за пределы Беларуси? Если ответ положительный, то стоит рассмотреть данный ресторан. В меню у заведения большое количество блюд, акцент сделан на средиземноморской кухне. Главная фишка заведения — открытая кухня, где каждый гость сможет наблюдать за приготовлением своего заказа.

14 февраля в заведении будет оформлена тематическая фотозона, в которой каждый гость сможет сделать снимки на память. Также ожидается живая музыка, которая поможет создать романтическую обстановку.

К празднику заведение подготовит различные сеты на выбор. В них будут входить: два горячих блюда, один десерт на двоих и два бокала алкогольного напитка.

Стоимость. Цены на сеты начинаются с 270 рублей. Рассчитаны они на двух человек.

Le Gosse

Адрес: пл. Свободы, 13.

Ресторан французской кухни с авторским акцентом уже открыл бронирование столиков ко Дню всех влюбленных. Здесь можно попробовать изысканные блюда с красивой подачей. Находится заведение в центре Минска, поэтому будет удобно добраться из любого уголка города.

14 февраля в ресторане обещают создать романтическую атмосферу. Специально к празднику в заведении будет предлагаться дегустационный сет от шеф-повара. В него входят 5 блюд: утиный террин с пюре из айвы, горчицей и маринованным огурцом; креветка с вялеными томатами и песто; треска с запеченным перцем и соусом из моркови; филе миньон с полентой и фуа-гра; мусс из белого шоколада с желе. Отметим, что данный сет рассчитан на одного человека.

Стоимость. Цена за сет (на одного человека) — 150 рублей. Также дополнительно можно оплатить алкогольное/безалкогольное сопровождение — 50 рублей.

Animal Farm

Адрес: ул. Платонова, 20Б.

Уютный ресторан с открытой кухней приглашает гостей не только 14, но и 15 февраля. Поэтому, если есть такая необходимость, праздник можно продлить на еще один день. Правда, места стоит предварительно бронировать, так как в преддверии 14 февраля многие планируют посещение заранее.

14 и 15 февраля гостей ожидает живое исполнение романтических хитов на антикварном пианино. А шеф-повар подготовил пять изысканных блюд: жареные гребешки с кремом из тыквы и соусом чиа; зеленый салат с креветками, киви и заправкой из алоэ; тартар из утки с трюфельной горчицей и кремом из желтка; треска с каштанами и клубничная панакота. Также гостям будут предложены пять напитков.

Стоимость. Билет на две персоны без напитков обойдется в 280 рублей, а с напитками будет стоить 320 рублей.

Astoria Riverside

Адрес: пр-т Победителей, 116.

На очереди у нас ресторанный комплекс, который находится рядом с водохранилищем Дрозды. Хорошая возможность насладиться загородным отдыхом в черте Минска. Красивый интерьер и изысканные блюда помогут создать уютный вечер для влюбленных.

14 февраля сразу в трех залах будут организованы различные программы. В Astoria пройдет программа с ведущим, диджеем и кавер-группой. Каждому гостю будет предложен сет из 14 позиций. В зале Garden of Eden обещают организовать живую музыку, исполнение мировых хитов и диджея. В меню — более 10 позиций на выбор. И последний зал: в Sumakh будут звучать современные диджейские сеты. В меню — сет на две персоны (10 позиций). Также во всех залах будет работать фотограф, чтобы у гостей осталась память об этом дне.

Стоимость. Цены будут зависеть от выбранного зала. Депозит на одну персону 14 февраля в зале Astoria составляет 225 рублей, в зале Garden of Eden — 270 рублей (на одного человека). В Sumakh депозит на двух человек — 450 рублей.

Robinson-city

Адрес: ул. Зыбицкая, 4.

На самой тусовочной улице Минска можно посетить ресторан Robinson-city. Здесь гостям предлагается авторское меню, в котором собраны популярные блюда европейской и беларусской кухни.

Ко Дню всех влюбленных в ресторане подготовили особую программу. Гостей ждет праздничный декор, музыкальное сопровождение и живой вокал. Весь вечер будут звучать самые популярные романтические хиты. Отметим, что провести здесь праздничный ужин можно 14 и 15 февраля.

Ужин при свечах будет включать подачу блюд из специального авторского сет-меню от шеф-повара. В него входит: аперитив, винный сет, салаты, горячие блюда и десерт. Отметим, что сет рассчитан на двух персон.

Стоимость. Праздничный ужин (при заказе сета на двоих) обойдется в 280 рублей.

Zalkind Kitchen

Адрес: ул. Революционная 24.

Завершает подборку мест для празднования Дня всех влюбленных классический рестораном с авторской кухней. Находится заведение в центре города. Меню достаточно разнообразное, поэтому каждый сможет найти себе блюда по вкусу.

Ко Дню всех влюбленных в ресторане предлагаются авторские сеты. В Love Meat входит: салат гриль, аранчини с говядиной и томатным соусом, стейк Россини и чизкейк. Сет Love Fish включает следующие позиции: салат с кальмаром и грейпфрутом, баллотин из креветок с морским гребешком, соусом берблан с ванилью, барабулька по-каталонски и чизкейк.

Бронь возможна только по полной предоплате. Стол за гостями будет закреплен на два часа.

Стоимость. Сет на одного человека обойдется в 120 рублей (без вина).

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