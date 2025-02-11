«Плакала и я, и дочь»: белорусы требуют пересмотреть правила в больницах 11.02.2025, 9:22

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Ролик набрал уже более 1000 комментариев.

В TikTok обсуждают правила нахождения детей в больницах Беларуси: с пяти лет ребенок остается без родителей, а взрослые не получают больничный. CityDog разобрался, что говорит закон, как это устроено в соседних странах и что думают белорусы.

Что случилось?

Девушка с ником @tasha.lorik возмутилась правилами пребывания детей в больницах Беларуси. По ее словам, ребенок с пяти лет должен находиться в стационаре без родителей. Взрослый может оставаться с ним по желанию, но при этом не получает больничный, а значит, вынужден брать отпуск за свой счет.

Автор отметила, что дома родители могут находиться на больничном с детьми до 14 лет, что делает существующие правила еще более нелогичными. Девушка призвала Минздрав пересмотреть существующие законы.

Ролик набрал уже более 125 тысяч просмотров и около 1000 комментариев.

Как отреагировали белорусы?

В комментариях белорусы принялись бурно обсуждать, можно ли оставлять маленьких детей в больнице без родителей. Многие уверены, что это неправильно.

«Нельзя маленьким детям без мам в больнице. Медсестра не в состоянии уследить за всеми», — написала одна из комментаторок. Ее поддержала другая девушка: «Я тоже считаю, что это неправильно. Получается, психологическое состояние ребенка не учитывается? В пять лет ребенок один, вокруг все чужие. Ему в больнице делают больно, а рядом нет близкого человека».

Были и те, кто делился своими историями, связанными с темой. Кто-то ночью бегал за врачами, ухаживая за чужим ребенком с температурой 40. Кто-то ездил через полстраны, чтобы проведать свою дочь. «Плакала и я, и дочь», — признается девушка, которой пришлось разрываться между работой и поездками в больницу. Некоторые даже отказывались от госпитализации, лишь бы не оставлять ребенка одного.

Есть и те, кто считает, что система и так перегружена: «Положить в больницу в два раза больше людей — это значит построить больницу в два раза больше, а у нас и так мест не хватает». Другие сравнивают ситуацию со школой: «Ваш ребенок в шесть лет в школу пойдет, и вы с работы уволитесь, чтобы он под присмотром был?»

Но большинство все равно уверены: больной ребенок — это не школьник, и ему нужен постоянный уход. «Они [медперсонал] не сидят с ребенком все время и не видят изменения состояния. Они не могут быстро реагировать», — напоминают люди, которым пришлось столкнуться с этой проблемой.

Что об этом сказано в законодательстве?

В Беларуси, согласно постановлению Министерства здравоохранения, правила нахождения родителей с детьми в больнице зависят от возраста ребенка. Если ребенку еще нет пяти лет, один из родителей или опекун может находиться с ним в стационаре. При этом условия отличаются: оставаясь с ребенком в возрасте до трех лет, родитель получает не только место для проживания, но и питание за счет бюджета, а с трех до пяти лет — только проживание без бесплатного питания.

Дети в возрасте от 5 до 14 лет могут оставаться в больнице с родителями только в том случае, если врач признает, что им необходим дополнительный уход. В остальных случаях ребенок должен находиться в стационаре без сопровождения.

Правила получения больничного также зависят от возраста. Если ребенок младше пяти лет и находится в больнице, родителю выдают больничный на весь период его лечения. Для детей от 5 до 14 лет больничный предоставляется только на тот срок, в течение которого ребенку действительно требуется уход.

При амбулаторном лечении (дома) больничный выдается максимум на 14 дней для детей до 14 лет. Если ребенку больше 14 лет, родитель может оформить больничный только в исключительных случаях и не более чем на семь дней — это решает врачебная комиссия.

А какая практика в соседних с Беларусью странах?

В большинстве стран возраст 5-6 лет считается пороговым для необходимости круглосуточного сопровождения. Например, в Украине тоже действует правило, по которому родители могут находиться в стационаре с детьми до пяти лет без особых условий, а после — только при наличии медицинских показаний.

А вот в Польше и Литве родители имеют право на оплачиваемый больничный, если их ребенок болеет и нуждается в уходе. Это правило распространяется как на лечение дома, так и на случаи, когда ребенок госпитализирован, а родитель остается с ним в стационаре.

В Польше родитель может оформить больничный до 60 дней в год, если ребенок младше 14 лет. Этот период распространяется как на домашний уход, так и на пребывание в больнице. Выплаты по больничному составляют 80% от среднего заработка.

В Литве правила отличаются. Если ребенок младше 14 лет, больничный оплачивается максимум на 14 дней. Однако если ребенку до семи лет и он находится в стационаре, то родитель может получить пособие на весь период ухода, но не более 120 дней в год.

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