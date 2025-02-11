Два удара Hammer разнесли подземный бункер армии РФ в Олешках 11.02.2025, 9:33

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Ликвидировано минимум 13 оккупантов.

Две планирующие авиабомбы Hammer похоронили оккупантов в одном из подземных бункеров в районе Олешек.

Накануне в Сети появились кадры, как МиГ-29 ВС ВСУ наносит удар по подземному бункеру вражеской армии на оккупированной части Херсонщины.

Вначале вражеский отряд из примерно 13 оккупантов заметили операторы дронов ВСУ, после чего информация была моментально доставлена в ВС ВСУ, а дальше дело было за украинским МиГом и французскими бомбами, пишет Forbes.

Беспилотник заметил, как около 13 оккупантов спустились в подземный переход на своей базе в Олешках на Херсонщине.

Подземная база из бетонной крыши и земляной стены хорошо уберегает от дронов, но не от авиабомб. На инфракрасном датчике беспилотников можно было видеть каждого из оккупантов по отдельности.

Как только они все спустили в подземный бункер, за дело взялся МиГ-29 40-й авиабригады ВС ВСУ. Он и сбросил две планирующие бомбы Hammer, которые нанесли точный удар в цель.

Эксперты не берутся сказать, сколько всего оккупантов было в бункере, однако о выживших говорить не приходится.

С одной стороны, ликвидация одного отряда не сулит общую победу, однако давно не было хороших вестей с Херсонщины.

Последние события — бои в Крынках. А так все это время вражеская армия с помощью дронов охотится за мирными жителями Херсонщины.

Один из таких случаев произошел вчера в Бериславе. Беспилотник ВС РФ атаковал мужчину, который умер на месте от полученных ранений.

В каком-то смысле удар Hammer стал местью за гибель мирных жителей Херсонщины. С другой стороны, украинские пилоты продемонстрировали мастерство, нанеся удары точно в цель.

Эксперты говорят, что ежемесячно Франция поставляет Украине до 50 бомб Hammer.

AASM Hammer air-strike on Russian underground base under a road in Oleshky, Kherson region. (46.6303816, 32.7425408) https://t.co/q88uoy0FYb pic.twitter.com/KzserDx3vu — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 10, 2025

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