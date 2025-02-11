Марш ишаков Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

11.02.2025, 9:37

Время на «улицу Ослов» где-нибудь в окрестностях Кремля.

Новость о доставке российской армией боеприпасов на линию фронта в Украине с помощью ишаков производит странное впечатление в стране, где руководство десятилетиями уверяло, что у российской армии все лучшее в мире, «аналогов нет», катало на парадах якобы самую современную в мире технику.

И вот сегодня на новостных лентах мы видим тот же контраст.

С одной стороны, бравурное заявление главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, о том, что «Рособоронэкспорт» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проведут презентацию многофункционального истребителя Су-57Э на статической стоянке Aero India 2025».

А с другой стороны, оправдывающее использование ишаков заявление депутата Госдумы Виктора Соболева: «Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально».

Знаете ли … Если уже так рассуждать, то надо бы воздать должное боевым ишакам. Скажем, поставить им памятник, назвать в честь их ратного подвига какую-нибудь улицу. Скажем, «улица Ослов» где-нибудь в окрестностях Кремля. Кроме того, стоило бы и на парады выводить колонны ишаков. Например, следом за мифическими «Арматами», которым «аналогов нет». И чтобы диктор говорил: «В боевом строю идут славные, высокотехнологичные ишаки, рядом с ними их обслуга, которая несет на плечах мешки с кормом. Следом везут «Орешник» и «Кинжал».

Между прочим, откуда на путинских фронтах появились ишаки? Вроде бы, в тех местах это животное не используется. Импортировали? Откуда? Сколько? Впрочем, это, конечно же военная тайна, мы согласны, что ее раскрытие нанесет ущерб военному потенциалу державы.

Кстати, можно было бы предложить Лаврову-Белоусову проработать вопрос закупки боевых верблюдов в «дружественных странах».

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