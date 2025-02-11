Ученые выяснили, в какое время суток и в какой день недели люди самые счастливые 11.02.2025, 9:41

Исследователи получили миллион ответов.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона в течение двух лет присылали почти 50 тысяч человек вопросы относительно своего психического здоровья и счастья. Теперь они просмотрели 1 миллион ответов и выяснили, в какое время суток люди чувствуют себя лучше, пишет Inc.

Результаты исследования свидетельствуют, что утром люди в целом счастливее и имеют лучшее психическое здоровье. Худшее же время суток, судя по ответам, - в полночь.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что в среднем психическое здоровье и самочувствие людей лучше утром и хуже всего в полночь. Хотя эти выводы интригующие, их нужно проверить другими исследованиями», - прокомментировал ведущий автор исследования доктор Фейфей Бу из Департамента поведенческих наук и здоровья.

Важно, что у респондентов не спрашивали, в какое время суток они чувствуют себя лучше всего, а спрашивали об их настроении и психическом здоровье, а затем исследователи соотносили ответы со временем суток, когда люди отвечали.

Кроме того, исследователи обнаружили, что уровень счастья вырос в ходе самого исследования, которое длилось от разгара пандемии коронавируса в 2020 году до 2022 года.

Также исследование показало, счастье и удовлетворенность жизнью были самыми высокими в понедельник, вторник и пятницу, а самыми низкими - в воскресенье.

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