Politico: Европа задумала захватить танкеры «теневого флота» России
- 11.02.2025, 9:49
- 1,064
Ведутся переговоры.
Европейские страны ведут кулуарные переговоры о масштабном захвате московских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. Это происходит после захвата финскими властями корабля Eagle S, который подозревают в нанесении ущерба подводной линии электроснабжения, соединяющую Эстонию и Финляндию, пишет Politico.
Сообщается, что задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало стимулирующим моментом.
«И, кажется, стало новым фронтом в тайной войне между Россией и Западом», - подчеркивает СМИ, со слов двух дипломатов и чиновников Европейского Союза.
Подчеркивается, что сейчас разрабатывается новое законодательство, чтобы придать юридический вес этим усилиям, в частности, использованию международного права для захвата судов по экологическим или пиратским мотивам. Если это удастся, тогда страны смогут самостоятельно конфисковать еще больше «теневых» кораблей.
«Около 50 процентов санкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив», - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В материале говорится, что эти действия иллюстрируют растущее разочарование европейских стран из-за того, что Россия «прямо у них под носом» уклоняется от западных санкций и продолжает транспортировать свою нефть