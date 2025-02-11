Politico: Европа задумала захватить танкеры «теневого флота» России 11.02.2025, 9:49

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Ведутся переговоры.

Европейские страны ведут кулуарные переговоры о масштабном захвате московских танкеров для экспорта нефти в Балтийском море. Это происходит после захвата финскими властями корабля Eagle S, который подозревают в нанесении ущерба подводной линии электроснабжения, соединяющую Эстонию и Финляндию, пишет Politico.

Сообщается, что задержание судна, перевозившего 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало стимулирующим моментом.

«И, кажется, стало новым фронтом в тайной войне между Россией и Западом», - подчеркивает СМИ, со слов двух дипломатов и чиновников Европейского Союза.

Подчеркивается, что сейчас разрабатывается новое законодательство, чтобы придать юридический вес этим усилиям, в частности, использованию международного права для захвата судов по экологическим или пиратским мотивам. Если это удастся, тогда страны смогут самостоятельно конфисковать еще больше «теневых» кораблей.

«Около 50 процентов санкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив», - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В материале говорится, что эти действия иллюстрируют растущее разочарование европейских стран из-за того, что Россия «прямо у них под носом» уклоняется от западных санкций и продолжает транспортировать свою нефть

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